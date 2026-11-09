Сабо вынес Динамо суровый приговор после матча против Шахтера

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Бывший тренер считает, что нынешнему составу Динамо не хватает класса, чтобы бороться за высшие места. Об этом опытный специалист заявил в комментарии Meta.ua.

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Сабо объяснил, что не так с игрой Динамо

Йожеф Сабо обратил внимание, что по статистическим показателям киевляне превзошли соперника. Динамо больше владело мячом и нанесло больше ударов, однако это преимущество так и не превратилось в реальную угрозу воротам Дмитрия Ризника.

Особенно возмутило специалиста то, что "бело-синие" не смогли должным образом реализовать численное преимущество. Напомним, почти весь второй тайм Шахтер играл вдесятером после удаления Винисиуса Тобиаса.

"Динамовцы" превзошли "горняков" по количеству ударов и владению мячом. Но кто виноват в том, что киевляне не использовали свое численное преимущество? С 54-й минуты Шахтер играл в меньшинстве, но Динамо не воспользовалось этой ситуацией. Все просто: не хватает класса– заявил Сабо.

Он также подчеркнул, что при таком преимуществе Динамо должно было действовать гораздо активнее на флангах, добавлять скорости и давить на соперника. Однако ничего из этого, по его мнению, киевлянам реализовать не удалось.

Сможет ли Динамо побороться за чемпионство

Сабо не стал смягчать оценки и назвал нынешнюю команду слабой. По его убеждению, проблема не только в отдельном матче, но и в общем уровне исполнителей, которые сейчас выступают за киевский клуб.

Слабая команда, и пусть на меня никто не обижается, всем это видно. Получили преимущество – так зажмите соперника фланговой игрой, скоростью, напором, но… С таким составом игроков динамовцам вряд ли удастся стать лучшей командой страны– подытожил легенда Динамо.

Напомним, украинское "Классическое" во Львове завершилось без забитых голов – 0:0. После матча президент Динамо Игорь Суркис выступил с заявлением.

Ранее Йожеф Сабо говорил, что лучшим тренером для киевского клуба мог бы стать Мирон Маркевич.