Сабо виніс жорсткий вердикт Динамо після матчу проти Шахтаря

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Екснаставник вважає, що нинішньому складу Динамо бракує класу, аби боротися за найвищі місця. Про це досвідчений фахівець заявив у коментарі Meta.ua.

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Сабо пояснив, що не так із грою Динамо

Йожеф Сабо звернув увагу, що за статистичними показниками кияни перевершили суперника. Динамо більше володіло м'ячем і завдало більше ударів, однак ця перевага так і не перетворилася на реальну загрозу воротам Дмитра Різника.

Особливо обурило фахівця те, що біло-сині не змогли належно використати більшість. Нагадаємо, майже увесь другий тайм Шахтар грав удесятьох після вилучення Вінісіуса Тобіаса.

Динамівці перевершили гірників за кількістю ударів, володінням м'ячем. Але хто винен у тому, що кияни не використали свою чисельну перевагу? З 54-ї хвилини Шахтар грав у меншості, але Динамо не скористалося цією ситуацією. Все просто: бракує класу– заявив Сабо.

Він також наголосив, що за такої переваги Динамо мало значно активніше діяти на флангах, додавати швидкості та тиснути на суперника. Однак нічого з цього, на його думку, киянам реалізувати не вдалося.

Чи зможе Динамо поборотися за чемпіонство

Сабо не став пом'якшувати оцінок і назвав нинішню команду слабкою. На його переконання, проблема не лише в окремому матчі, а й у загальному рівні виконавців, які зараз виступають за київський клуб.

Слабка команда, і нехай на мене ніхто не ображається, всім це видно. Отримали перевагу, то й заженіть суперника фланговою грою, швидкістю, напором, але… З таким підбором гравців динамівцям навряд чи вдасться стати найкращою командою країни– підсумував легенда Динамо.

Нагадаємо, українське Класичне у Львові завершилося без забитих голів – 0:0. Після матчу президент Динамо Ігор Суркіс виступив із заявою.

Раніше Йожеф Сабо казав, що найкращим тренером для київського клубу міг би стати Мирон Маркевич.