Бывший тренер сборной Украины считает, что сине-желтые получили "нормальный" жребий, ведь каждый из соперников по силам команде Реброва. Отдельно Сабо обратил внимание на противостояние с венграми и политический контекст вокруг него, информирует "Украинский футбол".
Как Сабо отреагировал на жеребьевку?
Бывший наставник киевского Динамо и национальной сборной Украины оценивает результат жребия как вполне приемлемый для нашей команды. По его мнению, со всеми соперниками можно бороться за первенство в группе. Он подчеркнул, что Северная Ирландия является явным аутсайдером, а с Грузией Украина уже имеет опыт матчей.
Но наиболее эмоционально Сабо высказался в адрес венгров. В частности, их премьера Виктора Орбана. Бывший тренер обвинил политика в чрезмерной критике Украины, назвав его "марионеткой Путина".
Календарь и перспективы сборной Украины
Жеребьевка Лиги наций УЕФА 2026/27 состоялась 12 февраля в Брюсселе. Сборной Украины в группе B2 будут противостоять Венгрия, Грузия и Северная Ирландия.
Матчи группового этапа запланированы с 24 сентября по 17 ноября 2026 года; турнир предусматривает шесть туров. Победитель группы получит право повыситься в Лигу А, тогда как другие команды могут бороться за место в элитном дивизионе через плей-офф.
Главный тренер Сергей Ребров также высказался насчет жребия, признавшись, что не хотел бы видеть Венгрию в соперниках, но готов к принципиальной борьбе на поле.
Выйдет ли Украина на чемпионат мира-2026?
- Сборная Украины заняла вторую позицию в группе D европейского отбора на ЧМ-2026. Украина получила 10 очков в квартете с Францией, Исландией и Азербайджаном.
- Благодаря этому подопечные Реброва получили право сыграть в раунде плей-офф. Украине нужно будет обыграть Швецию, а также Польшу или Албанию.
- Обе игры пройдут в Валенсии. Первый матч пройдет 26 марта, тогда как потенциальный финал – 31-го. Если же наша команда проиграет шведам, то второй матч станет товарищеским.
- Финальная часть ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Там наша сборная попадет в группу к Нидерландам, Японии и Тунису, сообщает сайт ФИФА.