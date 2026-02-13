Колишній тренер збірної України вважає, що синьо-жовті отримали "нормальний" жереб, адже кожен із суперників під силу команді Реброва. Окремо Сабо звернув увагу на протистояння з угорцями та політичний контекст навколо нього, інформує "Український футбол".
Як Сабо відреагував на жеребкування?
Колишній наставник київського Динамо і національної збірної України оцінює результат жеребу як цілком прийнятний для нашої команди. На його думку, з усіма суперниками можна боротися за першість у групі. Він підкреслив, що Північна Ірландія є явним аутсайдером, а з Грузією Україна вже має досвід матчів.
Та найбільш емоційно Сабо висловився на адресу угорців. Зокрема, їхнього прем’єра Віктора Орбана. Колишній тренер звинуватив політика в надмірній критиці України, назвавши його "маріонеткою Путіна".
Календар та перспективи збірної України
Жеребкування Ліги націй УЄФА 2026/27 відбулося 12 лютого в Брюсселі. Збірній України у групі B2 протистоятимуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.
Матчі групового етапу заплановані з 24 вересня до 17 листопада 2026 року; турнір передбачає шість турів. Переможець групи отримає право підвищитися до Ліги А, тоді як інші команди можуть боротися за місце в елітному дивізіоні через плей-оф.
Головний тренер Сергій Ребров також висловився щодо жеребу, зізнавшись, що не хотів би бачити Угорщину в суперниках, але готовий до принципової боротьби на полі.
Чи вийде Україна на чемпіонат світу-2026?
- Збірна України посіла другу позицію у групі D європейського відбору на ЧС-2026. Україна здобула 10 очок у квартеті з Францією, Ісландією та Азербайджаном.
- Завдяки цьому підопічні Реброва отримали право зіграти у раунді плей-оф. Україні потрібно буде обіграти Швецію, а також Польщу або Албанію.
- Обидві гри пройдуть у Валенсії. Перший матч пройде 26 березня, тоді як потенційний фінал – 31-го. Якщо ж наша команда програє шведам, то другий матч стане товариським.
- Фінальна частина ЧС-2026 пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. Там наша збірна потрапить в групу до Нідерландів, Японії та Тунісу, повідомляє сайт ФІФА.