Колишній тренер збірної України вважає, що синьо-жовті отримали "нормальний" жереб, адже кожен із суперників під силу команді Реброва. Окремо Сабо звернув увагу на протистояння з угорцями та політичний контекст навколо нього, інформує "Український футбол".

Як Сабо відреагував на жеребкування?

Колишній наставник київського Динамо і національної збірної України оцінює результат жеребу як цілком прийнятний для нашої команди. На його думку, з усіма суперниками можна боротися за першість у групі. Він підкреслив, що Північна Ірландія є явним аутсайдером, а з Грузією Україна вже має досвід матчів.

Та найбільш емоційно Сабо висловився на адресу угорців. Зокрема, їхнього прем’єра Віктора Орбана. Колишній тренер звинуватив політика в надмірній критиці України, назвавши його "маріонеткою Путіна".

Календар та перспективи збірної України

Жеребкування Ліги націй УЄФА 2026/27 відбулося 12 лютого в Брюсселі. Збірній України у групі B2 протистоятимуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.

Матчі групового етапу заплановані з 24 вересня до 17 листопада 2026 року; турнір передбачає шість турів. Переможець групи отримає право підвищитися до Ліги А, тоді як інші команди можуть боротися за місце в елітному дивізіоні через плей-оф.

Головний тренер Сергій Ребров також висловився щодо жеребу, зізнавшись, що не хотів би бачити Угорщину в суперниках, але готовий до принципової боротьби на полі.

Чи вийде Україна на чемпіонат світу-2026?