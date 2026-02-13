"Марионетка Путина": Сабо жестко высказался о сопернике сборной Украины в Лиге наций

Сборная Украины попала в группу B2 Лиги B, где сыграет с командами Венгрии, Грузии и Северной Ирландии. Экс-тренер Йожеф Сабо считает, что украинцам по силам занять первое место в своей группе.

Бывший тренер сборной Украины считает, что сине-желтые получили "нормальный" жребий, ведь каждый из соперников по силам команде Реброва. Отдельно Сабо обратил внимание на противостояние с венграми и политический контекст вокруг него, информирует "Украинский футбол".

Смотрите также Что надо знать о Лиге наций: соперники Украины, формат турнира и где смотреть

Как Сабо отреагировал на жеребьевку?

Бывший наставник киевского Динамо и национальной сборной Украины оценивает результат жребия как вполне приемлемый для нашей команды. По его мнению, со всеми соперниками можно бороться за первенство в группе. Он подчеркнул, что Северная Ирландия является явным аутсайдером, а с Грузией Украина уже имеет опыт матчей.

Но наиболее эмоционально Сабо высказался в адрес венгров. В частности, их премьера Виктора Орбана. Бывший тренер обвинил политика в чрезмерной критике Украины, назвав его "марионеткой Путина".

Календарь и перспективы сборной Украины

Жеребьевка Лиги наций УЕФА 2026/27 состоялась 12 февраля в Брюсселе. Сборной Украины в группе B2 будут противостоять Венгрия, Грузия и Северная Ирландия.

Матчи группового этапа запланированы с 24 сентября по 17 ноября 2026 года; турнир предусматривает шесть туров. Победитель группы получит право повыситься в Лигу А, тогда как другие команды могут бороться за место в элитном дивизионе через плей-офф.

Главный тренер Сергей Ребров также высказался насчет жребия, признавшись, что не хотел бы видеть Венгрию в соперниках, но готов к принципиальной борьбе на поле.

Выйдет ли Украина на чемпионат мира-2026?