"Маріонетка Путіна": Сабо жорстко висловився про суперника збірної України у Лізі націй
- Збірна України потрапила до групи B2 Ліги B, де зіграє із командами Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.
- Йожеф Сабо вважає, що українцям під силу посісти перше місце у своїй групі, особливо акцентуючи увагу на протистоянні з угорцями через політичний контекст.
Збірна України потрапила до групи B2 Ліги B, де зіграє із командами Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Екстренер Йожеф Сабо вважає, що українцям під силу посісти перше місце у своїй групі.
Колишній тренер збірної України вважає, що синьо-жовті отримали "нормальний" жереб, адже кожен із суперників під силу команді Реброва. Окремо Сабо звернув увагу на протистояння з угорцями та політичний контекст навколо нього, інформує "Український футбол".
Як Сабо відреагував на жеребкування?
Колишній наставник київського Динамо і національної збірної України оцінює результат жеребу як цілком прийнятний для нашої команди. На його думку, з усіма суперниками можна боротися за першість у групі. Він підкреслив, що Північна Ірландія є явним аутсайдером, а з Грузією Україна вже має досвід матчів.
Та найбільш емоційно Сабо висловився на адресу угорців. Зокрема, їхнього прем’єра Віктора Орбана. Колишній тренер звинуватив політика в надмірній критиці України, назвавши його "маріонеткою Путіна".
Календар та перспективи збірної України
Жеребкування Ліги націй УЄФА 2026/27 відбулося 12 лютого в Брюсселі. Збірній України у групі B2 протистоятимуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.
Матчі групового етапу заплановані з 24 вересня до 17 листопада 2026 року; турнір передбачає шість турів. Переможець групи отримає право підвищитися до Ліги А, тоді як інші команди можуть боротися за місце в елітному дивізіоні через плей-оф.
Головний тренер Сергій Ребров також висловився щодо жеребу, зізнавшись, що не хотів би бачити Угорщину в суперниках, але готовий до принципової боротьби на полі.
Чи вийде Україна на чемпіонат світу-2026?
- Збірна України посіла другу позицію у групі D європейського відбору на ЧС-2026. Україна здобула 10 очок у квартеті з Францією, Ісландією та Азербайджаном.
- Завдяки цьому підопічні Реброва отримали право зіграти у раунді плей-оф. Україні потрібно буде обіграти Швецію, а також Польщу або Албанію.
- Обидві гри пройдуть у Валенсії. Перший матч пройде 26 березня, тоді як потенційний фінал – 31-го. Якщо ж наша команда програє шведам, то другий матч стане товариським.
- Фінальна частина ЧС-2026 пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. Там наша збірна потрапить в групу до Нідерландів, Японії та Тунісу, повідомляє сайт ФІФА.