"Не вижу перспектив": легендарный игрок Динамо разнес игру киевлян

Сезон 2025/2026 для Динамо получился сложным и непредсказуемым. Прошлогодние чемпионы покинули еврокубки, и вместо борьбы за чемпионский титул сейчас нацелены лишь на попадание в топ-3 турнирной таблицы и остались в финале Кубка Украины.

Их игра вызывает оживленные обсуждения среди болельщиков и экспертов. Бывший игрок Динамо Йожеф Сабо в интервью Sport.ua поделился своими впечатлениями от выступлений команды в этом сезоне.

Как Сабо оценил нынешний сезон Динамо?

Легендарный тренер считает, что нынешний игровой кризис команды является глубоким и длительным. По словам эксперта, уровень игры "бело-синих" сейчас далек от тех времен, когда соперники опасались лишь одного имени клуба.

Все болельщики ждут того "Динамо", от которого когда-то все содрогались. Сейчас этого и близко нет. Последний раз я наслаждался игрой команды еще при Валерии Лобановском. Думаю, пройдет немало лет, прежде чем мы снова увидим то прежнее "Динамо",

– отметил Сабо.

Он критически оценил нынешнее состояние игроков, указав на отсутствие динамики и большое количество ошибок на поле.

Трудно смотреть, как команда движется и создает моменты. Очень много брака в передачах. Перспектив в ближайшем будущем я не вижу,

– сказал экс-тренер.

Также Йожеф Йожефович убежден, что киевлянам не удастся завершить чемпионат в призовой тройке. Отыграть отставание в шесть очков за три тура до финиша нереально, поскольку конкуренты (Полесье и ЛНЗ) своего не отдадут.

Единственным шансом спасти неудачный сезон Сабо называет Кубок Украины.

Осталась единственная надежда на победу в Кубке Украины, чтобы хоть как-то скрасить нынешний сезон

– подытожил он.

Как Динамо выступает в сезоне 2025/2026?

По данным турнирной таблицы, команда занимает 4-е место после 27 сыгранных туров в УПЛ.

Сезон выдался непростым: осенью произошла смена главного тренера, на место Александра Шовковского пришел Игорь Костюк. Важным моментом чемпионата стало поражение в "Классическом" матче от Шахтера (1:2), 3 мая, которое значительно усложнило путь команды к титулу.

В Кубке Украины Динамо успешно преодолело турнирную дистанцию, победив в четвертьфинале Ингулец (2:0) и в полуфинале Буковину (3:0). Финал состоится 20 мая на "Арене Львов" против ФК Чернигов. Победа в этом матче обеспечит команде участие в квалификации Лиги Европы следующего сезона.

Еврокубковый сезон 2025/2026 завершился для киевлян на стадии Лиги конференций. Команда не смогла пройти квалификацию Лиги чемпионов, уступив Пафосу, а также вылетела в плей-офф Лиги Европы, проиграв Маккаби Тель-Авив.

У Лиге конференций команда отметилась яркими матчами, в частности разгромом Зрински (6:0) и победой над Ноахом (2:0), однако поражения от Кристал Пелес, Самсунспора, Омонии и Фиорентины не позволили пройти в плей-офф.

Кто такой Йожеф Сабо?

Наибольших успехов достиг в составе Динамо (1959 – 1969), с которым четырежды становился чемпионом СССР. Играл на позиции полузащитника в сборной СССР, получил "бронзу" на Олимпиаде-1972 и занял 4-е место на чемпионате мира 1966 года. Возглавлял национальную команду в 1994 и в период 1996 – 1999 годов. Под его руководством сборная провела 32 матча, что является четвертым результатом в истории.