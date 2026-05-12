Їхня гра викликає жваві обговорення серед уболівальників та експертів. Колишній гравець Динамо Йожеф Сабо у інтерв'ю Sport.ua поділився своїми враженнями від виступів команди у цьому сезоні.

Дивіться також УПЛ 2025 – 2026 із футболу: турнірна таблиця, результати матчів і розклад

Як Сабо оцінив нинішній сезон Динамо?

Легендарний тренер вважає, що нинішня ігрова криза команди є глибокою та тривалою. За словами експерта, рівень гри "біло-синіх" зараз далекий від тих часів, коли суперники побоювалися лише одного імені клубу.

Усі вболівальники чекають того "Динамо", від якого колись усі здригалися. Нині цього й близько немає. Останній раз я насолоджувався грою команди ще за Валерія Лобановського. Думаю, мине чимало років, перш ніж ми знову побачимо те колишнє "Динамо",

– зазначив Сабо.

Він критично оцінив нинішній стан гравців, вказавши на відсутність динаміки та велику кількість помилок на полі.

Важко дивитися, як команда рухається та створює моменти. Дуже багато браку у передачах. Перспектив у найближчому майбутньому я не бачу,

– сказав екстренер.

Також Йожеф Йожефович переконаний, що киянам не вдасться завершити чемпіонат у призовій трійці. Відіграти відставання у шість очок за три тури до фінішу нереально, оскільки конкуренти (Полісся та ЛНЗ) свого не віддадуть.

Єдиним шансом врятувати невдалий сезон Сабо називає Кубок України.

Залишилася єдина надія на перемогу у Кубку України, аби хоч якось скрасити нинішній сезон

– підсумував він.

Як Динамо виступає у сезоні 2025/2026?

За даними турнірної таблиці, команда посідає 4-те місце після 27 зіграних турів в УПЛ.

Сезон видався непростим: восени відбулася зміна головного тренера, на місце Олександра Шовковського прийшов Ігор Костюк. Важливим моментом чемпіонату стала поразка в "Класичному" матчі від Шахтаря (1:2), 3 травня, яка значно ускладнила шлях команди до титулу.

У Кубку України Динамо успішно подолало турнірну дистанцію, перемігши у чвертьфіналі Інгулець (2:0) та у півфіналі Буковину (3:0). Фінал відбудеться 20 травня на "Арені Львів" проти ФК Чернігів. Перемога у цьому матчі забезпечить команді участь у кваліфікації Ліги Європи наступного сезону.

Єврокубковий сезон 2025/2026 завершився для киян на стадії Ліги конференцій. Команда не змогла пройти кваліфікацію Ліги чемпіонів, поступившись Пафосу, а також вилетіла у плей-оф Ліги Європи, програвши Маккабі Тель-Авів.

У Лізі конференцій команда відзначилася яскравими матчами, зокрема розгромом Зрінськи (6:0) та перемогою над Ноахом (2:0), проте поразки від Крістал Пелес, Самсунспора, Омонії та Фіорентини не дозволили пройти до плей-оф.

Хто такий Йожеф Сабо?

Найбільших успіхів досяг у складі Динамо (1959 – 1969), з яким чотири рази ставав чемпіоном СРСР. Грав на позиції півзахисника у збірній СРСР, здобув "бронзу" на Олімпіаді-1972 та посів 4-е місце на чемпіонаті світу 1966 року. Очолював національну команду у 1994 та в період 1996 – 1999 років. Під його керівництвом збірна провела 32 матчі, що є четвертим результатом в історії.