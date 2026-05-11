Смерть известного спортсмена стала болезненным ударом для всего спортивного сообщества. Юрий Гавелко был одним из символов украинской стрельбы из лука, а его путь – примером преданности спорту, службе и детям, сообщила Львовская федерация на своей странице в фейсбуке.

Что известно о Юрии Гавелко?

Юрий Гавелко был мастером спорта международного класса, членом национальной сборной и одним из самых успешных украинских лучников своего поколения. Он получил серебро чемпионата Европы-2019 в команде с олимпийским чемпионом Виктором Рубаном, становился вице-чемпионом мира среди юниоров, а также представлял Украину на Европейских играх в Минске.

Его имя знали далеко за пределами Украины, а спортивные достижения сделали его настоящим авторитетом в мире стрельбы из лука.

Тренер с большим сердцем, которого будут помнить ученики

Кроме большого спорта, Гавелко посвятил себя тренерской работе. Он воспитывал молодых спортсменов, среди которых была и дочь актера и юмориста Тараса Стадницкого, информирует Obozrevatel.

Близкие вспоминают его как человека, который умел мотивировать детей, вкладывала душу в каждую тренировку и оставалась рядом даже несмотря на службу, говорится на странице Учебно-спортивной базы МОУ – СКА Львов в фейсбуке.

Причину внезапной смерти спортсмена пока не разглашают.