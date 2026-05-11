Смерть знаного спортсмена стала болючим ударом для всієї спортивної спільноти. Юрій Гавелко був одним із символів української стрільби з лука, а його шлях – прикладом відданості спорту, службі та дітям, повідомила Львівська федерація на своїй сторінці у фейсбуці.

Що відомо про Юрія Гавелка?

Юрій Гавелко був майстром спорту міжнародного класу, членом національної збірної та одним із найуспішніших українських лучників свого покоління. Він здобув срібло чемпіонату Європи-2019 у команді з олімпійським чемпіоном Віктором Рубаном, ставав віцечемпіоном світу серед юніорів, а також представляв Україну на Європейських іграх у Мінську.

Його ім'я знали далеко за межами України, а спортивні досягнення зробили його справжнім авторитетом у світі стрільби з лука.

Тренер із великим серцем, якого пам'ятатимуть учні

Окрім великого спорту, Гавелко присвятив себе тренерській роботі. Він виховував молодих спортсменів, серед яких була й донька актора та гумориста Тараса Стадницького, інформує Obozrevatel.

Близькі згадують його як людину, яка вміла мотивувати дітей, вкладала душу в кожне тренування та залишалася поруч навіть попри службу, йдеться на сторінці Навчально-спортивної бази МОУ – СКА Львів у фейсбуці.

Причину раптової смерті спортсмена наразі не розголошують.