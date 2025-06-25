На Клубном чемпионате мира-2025 наступила пора матчей третьего тура групповой стадии. Центральной игрой этого отрезка станет битва между Ювентусом и Манчестер Сити, сообщает 24 Канал.

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Где смотреть игру

Матч Ювентус – Манчестер Сити онлайн будет показан в Украине. Официальным транслятором Клубного ЧМ является платформа DAZN, которая на своем сайте транслирует все игры турнира для своих подписчиков.

Еще одним вещателем клубного Мундиаля в Украине является Общественное. Именно на канале Общественное Спорт будет прямая трансляция матча Ювентус – Манчестер Сити с украинским комментарием. Начало – 26 июня в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что оба клуба провалили прошлый сезон. В Лиге чемпионов Юве и МанСити остановились аж в 1/16 финала, тогда как во внутренних чемпионатах даже не имели шанса на борьбу за чемпионство.

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Тем не менее на КЧМ команды пока выглядят мощно. Как англичане, так и итальянцы не имели проблем с Видадом и Аль-Айном, одержав разгромные победы над соперниками.

Теперь в очной битве клубы определят победителя квартета. Ювентус устроит ничья, ведь у него больше забитых голов в группе. В конце концов первое место, вероятно, избежит встречи с Реалом уже в 1/8 финала.