Манчестер Сити уничтожил Ювентус на Клубном чемпионате мира: видео феерии Холанда и компании

Представитель АПЛ должен был побеждать туринцев, чтобы избежать битвы с Реалом в 1/8 финала. В конце концов Ювентус не стал проблемой для команды Гвардиолы.

На Клубном чемпионате мира-2025 подходит к концу групповая стадия. В одной из самых интересных встреч этого раунда Ювентус и Манчестер Сити в очной битве решали вопрос победителя квартета G, сообщает 24 Канал.

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Бой за первое место

В первых двух матчах гранды АПЛ и Серии А не имели проблем с Видадом и Аль-Айном. Перед последним туром команды имели одинаковое количество очков и разницу голов.

Однако выше находился Ювентус, ведь он забил на один гол больше. Таким образом, подопечных Тудора устраивала ничья для выигрыша группы, тогда как Сити вынужден был играть на победу.

Ювентус – Манчестер Сити 2:5

Голы: Копмейнерс, 11, Влахович, 84 – Доку, 9, Калулу, 26 (автогол), Голанд, 52, Фоден, 69, Савиньо, 75.

Уже на старте встречи соперники обменялись голами. Сначала Доку эффектно завершил атаку после паса от новичка Аит-Нури. Но уже через две минуты грубую ошибку допустил Эдерсон.

Бразилец подарил Копмейнерсу мяч у своих ворот и тот не промахнулся. В дальнейшем же игра проходила под диктовку Манчестер Сити, который смог добыть нужный результат.

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Вперед манкунианцев вывел защитник Юве Калулу, который опрометчиво срезал мяч в собственные ворота после прострела. А во втором тайме туринцев добили Холанд и Фоден после выходов на замену.

Под занавес игры еще и Савиньо оформил супергол пушечным выстрелом. Ювентусу же удалось немного порадовать себя поздним голом Влаховича, но на результат это уже не повлияло.

Таким образом Манчестер Сити выигрывает группу, тогда как Ювентус со второго места имеет все шансы попасть в 1/8 финала на Реал. Среди потенциальных соперников манкунианцев – Зальцбург и Аль-Хиляль.

Обзор матча Ювентус – Манчестер Сити: смотреть видео