Александр Бондарев поделился деталями пережитой аварии. Украинский гонщик признается, что в момент аварии в гонке страх отходит на второй план, пишет 24 Канал.

Какие ощущения у гонщика во время аварии?

Бондарев отметил, что аварии – это часть автоспорта, хоть и неприятная.

Когда что-то идет не так, все происходит очень быстро. Первая мысль, это оценить, все ли в порядке со мной и болидом. Адреналин зашкаливает, но я стараюсь оставаться спокойным. После момента аварии ты не думаешь о страхе, а больше о том, как исправить ситуацию или что пошло не так,

– сказал Александр Бондарев.

Он также добавил, что анализирует, что мог бы сделать лучше, ведь безопасность сейчас на профессиональном уровне, поэтому он не волнуется, но все равно надо быть готовым.

Отметим, что следующая гонка для Александра Бондарева состоится в Барселоне. Испанский этап Формулы-4 состоится в Барселоне.