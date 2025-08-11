Олександр Бондарев поділився деталями пережитої аварії. Український гонщик зізнається, що в момент аварії в гонці страх відходить на другий план, пише 24 Канал.

Які відчуття у гонщика під час аварії?

Бондарев зазначив, що аварії – це частина автоспорту, хоч і неприємна.

Коли щось іде не так, усе відбувається дуже швидко. Перша думка, це оцінити, чи все гаразд зі мною і болідом. Адреналін зашкалює, але я намагаюся залишатися спокійним. Після моменту аварії ти не думаєш про страх, а більше про те, як виправити ситуацію або що пішло не так,

– сказав Олександр Бондарев.

Він також додав, що аналізує, що міг би зробити краще, адже безпека зараз на професійному рівні, тому він не хвилюється, але все одно треба бути готовим.

Відзначимо, що наступна гонка для Олександра Бондарева відбудеться у Барселоні. Іспанський етап Формули-4 відбудеться у Барселоні.