Когда Киев оказался под угрозой оккупации, а ужасные события в Буче были уже реальностью, Дерюгина оставалась в столице, тренируя детей в укрытиях и на складах. В это время началась борьба за возвращение Таи, которая вместе с мамой и младшей сестрой была в Польше, пишет 24 Канал со ссылкой на Обозреватель.

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Как Дерюгина боролась за Онофрийчук?

Тренер отметила, что остаться в Киеве, когда россияне вообще ездили по городу – это было ужасно и, когда произошел весь этот кошмар в Буче, а оккупанты стояли в 20 километрах от столицы, это был просто ужас.

Старшие дети уже находились в Ужгороде. Но зала нет, тренироваться невозможно. Ежедневно была на телефоне с этими директорами из Ужгорода. А они говорят: мы открыли зал и теперь в нем все спят. Поэтому спасибо за помощь Вадиму Марковичу Гутцайту, потому что я ему сказала: мы возвращаемся в Киев, поддержите нас, чтобы мы могли здесь тренироваться. А этот был настоящий ужас, поскольку все залы использовались не по назначению,

– сказала Дерюгина.

Также она отметила, что они тренировались в складах, укрытиях и тому подобное.

"Я начала контактировать с родителями Таи, с дедушкой. Это просто был какой-то ужас. Поскольку мало того, что надо было ее уговорить, она находилась с мамой и сестренкой в Польше. И мама привела ее на границу и осталась с польской стороны, а здесь, с украинской, находился дедушка. И Тая сама шла, проходила ту границу, а дедушка ее встречал. И они с бабушкой ее привезли. И, знаете, приехал совсем другой ребенок. Я до войны ее и не видела. Ее в зале не было видно. А вот приехал другой ребенок и пошла другая работа. Как по мановению волшебной палочки. Соскучилась, захотела. Другое осознание. Война изменила в ней многое. Она просто стала старше, я бы сказала. И ушло. Я этому очень рада", – добавила Ирина Дерюгина.

Напомним, что недавно Таисия Онофрийчук с травмой выиграла общий зачет в многоборье.