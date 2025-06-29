Энцо Мареска впервые высказался о победе над Бенфикой. В частности он прокомментировал длительную паузу из-за погодных условий, пишет 24 канал со ссылкой на The Guardian.

Читайте также Ужасная ошибка Трубина привела к вылету Бенфики с Клубного ЧМ: видеообзор матча с Челси

Комментарий Марески

Наставник отметил, что после перерыва игра полностью изменилась. В частности он прокомментировал существенную паузу из-за непогоды.

По моему мнению, это уже не футбол. Это уже седьмой, восьмой, девятый матч, который останавливают. Честно говоря, это какая-то шутка, а не футбол. Это не для нас. Невозможно оставаться в раздевалке так долго. Это что-то совершенно новое, но мне это трудно понять,

– сказал Энцо Мареска.

В частности он рассказал, что понимает, что из соображений безопасности нужно останавливать игру, но если останавливают 7-8 поединков – видимо, это не лучшее место для проведения этого турнира.

"Не поймите меня неправильно. Я сказал, что это фантастическое соревнование. Это клубный чемпионат мира. Это топ. Мы рады попасть в восьмерку лучших команд. Мы рады побеждать в таких матчах.

Однако ситуация вызывает вопросы – 6-7 матчей было остановлено. Вероятно, те, кто принимают решение, имеют на это причину, потому что это не нормально – останавливать игру. На чемпионате мира сколько матчей останавливали? Видимо, ни одного. В Европе? Ни одного. Мы здесь две недели, а уже остановили 6-7 матчей. Для меня лично это проблема", – добавил Энцо Мареска.

Напомним. Матч прерывали из-за непогоды, и в целом он длился 4,5 часа.

Отметим, что в четвертьфинале Клубного чемпионата мира Челси будет противостоять бразильскому Палмейрасу.