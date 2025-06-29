Енцо Мареска вперше висловився про перемогу над Бенфікою. Зокрема він прокоментував тривалу паузу через погодні умови, пише 24 канал з посиланням на The Guardian.

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Коментар Марески

Наставник зазначив, що після перерви гра повністю змінилася. Зокрема він прокоментував суттєву паузу через негоду.

На мою думку, це вже не футбол. Це вже сьомий, восьмий, дев’ятий матч, який зупиняють. Чесно кажучи, це якийсь жарт, а не футбол. Це не для нас. Неможливо залишатися у роздягальні так довго. Це щось абсолютно нове, але мені це важко зрозуміти,

– сказав Енцо Мареска.

Зокрема він розповів, що розуміє, що з міркувань безпеки потрібно зупиняти гру, але якщо зупиняють 7-8 поєдинків – мабуть, це не найкраще місце для проведення цього турніру.

"Не зрозумійте мене неправильно. Я сказав, що це фантастичне змагання. Це клубний чемпіонат світу. Це топ. Ми раді потрапити до вісімки найкращих команд. Ми раді перемагати в таких матчах.

Однак ситуація викликає запитання – 6-7 матчів було зупинено. Ймовірно, ті, хто ухвалюють рішення, мають на це причину, бо це не нормально – зупиняти гру. На чемпіонаті світу скільки матчів зупиняли? Мабуть, жодного. В Європі? Жодного. Ми тут два тижні, а вже зупинили 6-7 матчів. Для мене особисто це проблема", – додав Енцо Мареска.

Нагадаємо. Матч переривали через негоду, і загалом він тривав 4,5 години.

Відзначимо, що у чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу Челсі протистоятиме бразильському Палмейрасу.