В субботу, 5 апреля, состоялись матчи 30-го тура Ла Лиги. В одном из них Реал проиграл Валенсии со счетом 1:2.

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Как Анчелотти отреагировал на незабитый пенальти

На 13-й минуте Винисиус Жуниор не забил пенальти, его удар отразил голкипер соперника Гиорги Мамардашвили.

Наставник "сливочных" выразил недовольство нереализованным 11-метровым ударом бразильского футболиста, пишет 24 канал со ссылкой на Mundo Deportivo.

Это сложный сезон в плане нереализованных пенальти, Беллингем, Мбаппе и Винисиус провалились. Я пытался внушить Винисиусу уверенность сегодня, но он провалился,

– сказал Карло Анчелотти.

Справка. В сезоне-2024/2025 Винисиус Жуниор сыграл 42 матча, в которых забил 19 голов и отдал 13 результативных передач.

Отметим, что в следующем матче "сливочные" встретятся с Арсеналом в рамках Лиги чемпионов 8 апреля.