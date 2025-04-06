В суботу, 5 квітня, відбулися матчі 30-го туру Ла Ліги. В одному з них Реал програв Валенсії з рахунком 1:2.

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Як Анчелотті відреагував на незабите пенальті

На 13-й хвилині Вінісіус Жуніор не забив пенальті, його удар відбив голкіпер суперника Гіоргі Мамардашвілі.

Наставник "вершкових" висловив невдоволення нереалізованим 11-метровим ударом бразильського футболіста, пише 24 канал з посиланням на Mundo Deportivo.

Це складний сезон у плані нереалізованих пенальті, Беллінгем, Мбаппе та Вінісіус провалились. Я намагався вселити Вінісіусу впевненість сьогодні, але він провалився,

– сказав Карло Анчелотті.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Вінісіус Жуніор зіграв 42 матчі, у яких забив 19 голів та віддав 13 результативних передач.

Відзначимо, що у наступному матчі "вершкові" зустрінуться з Арсеналом в межах Ліги чемпіонів 8 квітня.