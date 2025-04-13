В ночь на 12 апреля оккупационная армия вражеской страны атаковала столицу Украины ударными беспилотниками. Один из "шахедов" россиян приземлился на территории теннисного клуба "Антей".
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Реакция Цуренко
Украинская теннисистка Леся Цуренко отреагировала на удар россиян по спортивной инфраструктуре, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм спортсменки.
Теннисный корт разрушен в результате российской атаки. Я тренировалась здесь, когда только переехала в Киев. Это был корт, на котором я проводила больше всего времени. Террористы. Просто поддерживайте Украину,
– написала теннисистка.
Цуренко отреагировала на повреждение теннисного клуба "Антей" / Скриншот из инстаграма теннисистки
Цуренко отреагировала на повреждение теннисного клуба "Антей" / Скриншот из инстаграма теннисистки
Напомним, что Марта Костюк в детстве тренировалась в киевском теннисном клубе "Антей". Сейчас в клубе с юными теннисистами работает мама экс-первой ракетки Украины – Талина.