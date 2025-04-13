В ніч на 12 квітня окупаційна армія ворожої країни атакувала столицю України ударними безпілотниками. Один з "шахедів" росіян приземлився на території тенісного клубу "Антей".

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Реакція Цуренко

Українська тенісистка Леся Цуренко відреагувала на удар росіян по спортивній інфраструктурі, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм спортсменки.

Тенісний корт зруйнований внаслідок російської атаки. Я тренувалася тут, коли тільки переїхала до Києва. Це був корт, на якому я проводила найбільше часу. Терористи. Просто підтримуйте Україну,

– написала тенісистка.

Цуренко відреагувала на пошкодження тенісного клубу "Антей" / Скриншот з інстаграму тенісистки

Цуренко відреагувала на пошкодження тенісного клубу "Антей" / Скриншот з інстаграму тенісистки

Нагадаємо, що Марта Костюк у дитинстві тренувалась у київському тенісному клубі "Антей". Наразі у клубі з юними тенісистами працює мама експершої ракетки України – Таліна.