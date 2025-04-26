В воскресенье, 27 апреля, состоятся заключительные матчи 26-го тура УПЛ. Одним из них будет украинское "классическое" между Шахтерам и Динамо.

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Комментарий Пушича перед матчем

Наставник сообщил, что голкипер Ризнык находится в прекрасной форме, вспомнив матч против Полесья, где он продемонстрировал блестящую игру. Также он сказал, что команда подходит к поединку без потерь, пишет 24 канал со ссылкой на "Чемпион".

Мы все очень ждем этого противостояния. Атмосфера боевая, мы готовы к матчу. Бразильцы также готовы к матчу, для них этот матч, как и для других игроков, очень важен. Проблем с настроением нет,

– сказал Марино Пушич.

Он также добавил, что Судаков является важным игроком, который может выйти на замену и перевернуть игру. Однако вопрос его участия в матче будет решаться непосредственно завтра.

Отметим, что матч начнется в 18:00.