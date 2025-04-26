У неділю, 27 квітня, відбудуться завершальні матчі 26-го туру УПЛ. Одним з них буде українське "класичне" між Шахтарам і Динамо.

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Коментар Пушича перед матчем

Наставник повідомив, що голкіпер Різник перебуває у чудовій формі, пригадавши матч проти Полісся, де він продемонстрував блискучу гру. Також він сказав, що команда підходить до поєдинку без втрат, пише 24 канал з посиланням на "Чемпіон".

Ми всі дуже чекаємо на це протистояння. Атмосфера бойова, ми готові до матчу. Бразильці також готові до матчу, для них цей матч, як і для інших гравців, дуже важливий. Проблем з настроєм немає,

– сказав Маріно Пушич.

Він також додав, що Судаков є важливим гравцем, який може вийти на заміну та перевернути гру. Однак питання його участі в матчі буде вирішуватися безпосередньо завтра.

Відзначимо, що матч розпочнеться о 18:00.