Справка. За нарушение антидопинговых правил Михаилу Мудрику грозит до четырех лет дисквалификации.

Напомним, что в сезоне-2024/2025 украинский футболист успел сыграть лишь 15 матчей за Челси, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Последний раз он выходил на поле в ноябре 2024 года.