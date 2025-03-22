В субботу, 22 марта, в австралийском Сиднее состоялся вечер бокса. Главным событием шоу стал бой между Джорджем Камбососом и Джейком Вилли, пишет 24 Канал.
Читайте также МОК поставил точку в вопросе бокса на Олимпиаде: какое решение принял комитет
Неубедительный бой экс-абсолюта
Поединок австралийских боксеров состоялся в лимите первого полусреднего веса. Безоговорочным фаворитом считался бывший абсолютный чемпион. Тем более, что Вилли стал соперником Камбососа за неделю до боя. 24-летний боксер заменил индонезийца Дауду Йордана, который снялся из-за проблем со здоровьем.
Первая половина боя прошла с преимуществом именитого Камбососа. Его удары были быстрее и точнее. В третьем раунде Джордж выполнил красивый апперкот, который стал неожиданным для Вилли.
Видео с третьего раунда боя Камбосос – Вилли
Постепенно Камбосос начал терять "свежесть". Зато Вилли нанес несколько точных ударов, один из которых завершился рассечением для экс-абсолюта.
В решающем раунде Джордж спасался с помощью клинчей. Однако сумел устоять под натиском младшего соперника.
В итоге судьи единогласно отдали победу Камбососу – 117-111, 117-111 и 115-113. Стоит отдать должное Джейку Вилли, который дал настоящий бой звездному сопернику.
Видеообзор боя Камбосос – Вилли
Напомним, что последний раз Камбосос выходил на ринг в мае 2024 года. Тогда в чемпионском поединке победу праздновал Василий Ломаченко, который завоевал пояса IBF и IBO.
К слову, Ломаченко до сих пор не определился с продолжением карьеры. Неопределенность Василия разозлила Шакура Стивенсона, который мечтает о бое с легендой.