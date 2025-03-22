У суботу, 22 березня, в австралійському Сіднеї відбувся вечір боксу. Головною подією шоу став бій між Джорджем Камбососом та Джейком Віллі, пише 24 Канал.

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Непереконливий бій ексабсолюта

Поєдинок австралійських боксерів відбувся у ліміті першої напівсередньої ваги. Беззаперечним фаворитом вважався колишній абсолютний чемпіон. Тим більше, що Віллі став суперником Камбососа за тиждень до бою. 24-річний боксер замінив індонезійця Дауду Йордана, який знявся через проблеми зі здоров'ям.

Перша половина бою пройшла за переваги іменитого Камбососа. Його удари були швидшими та точнішими. У третьому раунді Джордж виконав красивий аперкот, який став несподіваним для Віллі.

Відео з третього раунду бою Камбосос – Віллі

Поступово Камбосос почав втрачати "свіжість". Натомість Віллі завдав кількох влучних ударів, один з яких завершився розсіченням для ексабсолюта.

У вирішальному раунді Джордж рятувався за допомогою клінчів. Проте зумів встояти під натиском молодшого суперника.

У підсумку судді одноголосно віддали перемогу Камбососу – 117-111, 117-111 та 115-113. Варто віддати належне Джейку Віллі, який дав справжній бій зірковому супернику.

Відеоогляд бою Камбосос – Віллі

Нагадаємо, що востаннє Камбосос виходив на ринг у травні 2024 року. Тоді у чемпіонському поєдинку перемогу святкував Василь Ломаченко, який здобув пояси IBF та IBO.

До слова, Ломаченко досі визначився з продовженням кар'єри. Невизначеність Василя розлютила Шакура Стівенсона, який мріє про бій з легендою.