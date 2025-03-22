Закрыл поражение от Ломаченко: Камбосос одержал тяжелую победу в новом дивизионе

Австралийский боксер Джордж Камбосос вернулся на ринг. Бывший абсолютный чемпион мира дебютировал в первом полусреднем весе.

В субботу, 22 марта, в австралийском Сиднее состоялся вечер бокса. Главным событием шоу стал бой между Джорджем Камбососом и Джейком Вилли, пишет 24 Канал.

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Неубедительный бой экс-абсолюта

Поединок австралийских боксеров состоялся в лимите первого полусреднего веса. Безоговорочным фаворитом считался бывший абсолютный чемпион. Тем более, что Вилли стал соперником Камбососа за неделю до боя. 24-летний боксер заменил индонезийца Дауду Йордана, который снялся из-за проблем со здоровьем.

Первая половина боя прошла с преимуществом именитого Камбососа. Его удары были быстрее и точнее. В третьем раунде Джордж выполнил красивый апперкот, который стал неожиданным для Вилли.

Видео с третьего раунда боя Камбосос – Вилли

Постепенно Камбосос начал терять "свежесть". Зато Вилли нанес несколько точных ударов, один из которых завершился рассечением для экс-абсолюта.

В решающем раунде Джордж спасался с помощью клинчей. Однако сумел устоять под натиском младшего соперника.

В итоге судьи единогласно отдали победу Камбососу – 117-111, 117-111 и 115-113. Стоит отдать должное Джейку Вилли, который дал настоящий бой звездному сопернику.

Видеообзор боя Камбосос – Вилли

Напомним, что последний раз Камбосос выходил на ринг в мае 2024 года. Тогда в чемпионском поединке победу праздновал Василий Ломаченко, который завоевал пояса IBF и IBO.

К слову, Ломаченко до сих пор не определился с продолжением карьеры. Неопределенность Василия разозлила Шакура Стивенсона, который мечтает о бое с легендой.