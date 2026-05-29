Российскую фигуристку Камилу Валиеву, которую в медиа окрестили преемницей Алины Кабаевой, не включили в состав национальной сборной. Спортивные функционеры страны-агрессора оставили фаворитку диктатора вне основного списка.

Скандальная спортсменка долгое время оставалась главным медиалицом российского фигурного катания благодаря личной протекции Кремля. Однако даже благосклонность руководства государства не помогла ей вернуться на большую лид-арену после громкого допинг-скандала, пишет ria.ru.

Почему Валиеву не взяли в сборную?

Министерство спорта России обнародовало предварительный состав национальной сборной команды по фигурному катанию, где не нашлось места для Камилы Валиевой. По официальной версии Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), 20-летняя фигуристка не соответствует строгим спортивным критериям отбора.

Главной причиной чиновники называют полное отсутствие соревновательной практики в течение последних сезонов. Вместе с ней "за борт" главной команды выставили и другую известную спортсменку – Александру Трусову, которая также пыталась восстановить карьеру.

Звездная дисквалификация и связь с Кремлем

Проблемы Валиевой со спортивным законом начались еще во время зимней Олимпиады-2022, когда в ее организме обнаружили запрещенный триметазидин. В начале 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно дисквалифицировал фигуристку на четыре года, аннулировав все ее достижения.

Несмотря на международное наказание, Владимир Путин демонстративно поддержал спортсменку, посадив ее рядом с собой на открытии пропагандистского турнира в Казани. После этого выхода в российском обществе и СМИ начали активно распространяться слухи о том, что Валиева стала новой фавориткой диктатора, заменив постаревшую гимнастку Алину Кабаеву.

Несмотря на то, что Валиева и Трусова официально объявили о возвращении в большой спорт, спортивное руководство страны-агрессора решило перестраховаться. Генеральный секретарь ФФККР Александр Коган отметил, что окончательные списки сборной будут утверждать в конце мая. Остается небольшая вероятность, что фигуристку с "кремлевским шлейфом" внесут лишь в расширенный резервный состав, что фактически лишает ее статуса лидера команды.