Прервалась самая длинная победная серия в истории международного футбола
- Сборная Марокко сыграла вничью 1:1 с Мали, что прервало их рекордную победную серию из 19 матчей.
- Марокко превзошло предыдущие рекорды Испании и Германии, которые имели по 15 подряд побед.
В пятницу, 26 декабря, состоялись матчи второго тура Кубка африканских наций по футболу. В одном из них встречались сборные Марокко и Мали.
Команды не определили сильнейшего, сыграв вничью 1:1. Из-за такого результата была прервана самая длинная победная серия в истории международного футбола, информирует 24 Канал.
Что известно о рекордной серии сборной Марокко?
Ее удерживали марокканцы. Они установили абсолютный рекорд еще в октябре, одержав 16-ю подряд победу.
Африканцы превзошли достижения двух европейских гегемонов. Испания и Германия имели в своем активе по 15 подряд побед.
После того подопечные Валида Реграги торжествовали еще трижды. Они могли одержать юбилейную 20-ю победу и вели в счете, но в середине второго тайма малийцы отыгрались с пенальти и смогли отбиться против фаворита.
Смотрите видеообзор матча Марокко – Мали
Справка. Победная серия сборной Марокко учитывала только официальные матчи, которые указаны в международных окнах ФИФА, куда не входили, в частности, поединки Арабского Кубка, поскольку по сообщению самой организации турнир не является официальным.
Отметим, что в первом туре КАН-2025 невероятным голом отметился форвард марокканцев Аюб Аль-Кааби. Он забил ударом через себя и это взятие ворот бесспорно будет претендовать на лучший гол турнира.
Что известно о сборной Марокко?
В рейтинге ФИФА занимает 11 место – это самая высокая позиция среди африканских сборных.
По данным Википедии, марокканцы являются победителями Кубка Африки-1976 и 3-кратными чемпионами Кубка африканских наций.
Сборная Марокко является единственной национальной командой из Африки, которая доходила до полуфинала чемпионатов мира (в 2022 году).
Следующий матч марокканцы проведут 29 декабря против Замбии. Их очное противостояние начнется в 21:00 по киевскому времени.