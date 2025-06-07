Лицом об газон: подробный видеообзор матча Канада – Украина

Сборные Канады и Украины отыграли стартовый матч товарищеского турнира Canadian Shield. Команда Сергея Реброва использует это соревнование для подготовки к отбору на ЧМ-2026.

В Торонто на стадионе "BMO Field" состоялся первый матч товарищеского турнира Canadian Shield-2025. На поле сошлись сборные Украины и Канады, сообщает 24 Канал.

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Провал команды Реброва

С первых минут канадцы захватили инициативу и сразу повели в счете. На 4-й минуте Джонатан Дэвид вывел "кленовых" вперед, добив со второй попытки мяч после подачи Бьюкенена.

Первый гол Джонатана Дэвида: смотрите видео

Эту пару игроков можно назвать главными героями встречи. Через несколько минут Тайон снова ассистировал на Дэвида, который оформил дубль. А под занавес матча игрок Вильярреала сам отметился голом.

Джонатан Дэвид делает дубль: смотрите видео

Еще один точный удар на счету дебютанта сборной Канады Промиса Дэвида. Украина была близка к разгромному поражению, но смогла размочить счет под занавес матча.

Дебютный мяч Промиса Дэвида за сборную Канады: смотрите видео

Гол Бьюкенена в ворота сборной Украины: смотрите видео

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Сначала Забарный добил мяч после удара Гуцуляка и сейва вратаря. А через несколько минут Зинченко попал в руку Бьюкенену и сам реализовал пенальти.

Гол Забарного в ворота Канады: смотрите видео

Гол Зинченко с пенальти: смотрите видео

Таким образом, шансы Украины на победу на Canadian Shield почти исчезли. Свой следующий товарищеский матч "сине-желтые" проведут 11 июня против Новой Зеландии. Начало – в 00:00 по киевскому времени.

Полный обзор матча Канада – Украины: смотрите видео