Сборная Украины провела свой третий матч в 2025 году. Команда Сергея Реброва опозорилась в игре против Канады, проиграв со счетом 2:4. Это вызвало возмущение от экс-игрока "сине-желтых" Артема Милевского, сообщает 24 Канал со ссылкой на Blik.

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Разочарование Мили

Уроженец Беларуси провел за сборную Украины 50 матчей, отметившись восемью голами. Один из них Милевский забил Канаде в товарищеском матче 2011 года.

Артем выразил свое возмущение провальной игрой национальной команды. Он считает, что игроки сборной не думали о матче, а были уже в раздумьях об отпуске.

Вообще не понимаю, зачем было лететь в Канаду, если проигрывать там до 31-й минуты 0:3. Не понимаю такого отношения игроков к сборной. Ясно, что футболисты устали после сезона. У кого-то что-то болит, у кого-то путевка на Мальдивы горит, но будьте добры отыграть на морально-волевых за сборную. Судя по вчерашнему матчу, нашим игрокам точно не до сборной. Хотя Ребров после матча сказал, что играли неплохо. Он тренер, ему виднее. Значит, 2:4 от канадцев – это неплохо,

– высказался Милевский.

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Напомним, что второй матч на Canadian Shield сборная Украины проведет в ночь на 11 июня. "Сине-желтые" впервые сыграют против команды из Океании, а именно – Новой Зеландии.

Турнир в Торонто команда Сергея Реброва использует в качестве подготовки к квалификации на ЧМ-2026. Она пройдет осенью этого года, наша команда сыграет с Францией, Исландией и Азербайджаном.