Збірна України провела свій третій матч у 2025 році. Команда Сергія Реброва зганьбилась у грі проти Канади, програвши з рахунком 2:4. Це викликало обурення від ексгравця "синьо-жовтих" Артема Мілевського, повідомляє 24 Канал з посиланням на Blik.

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Розчарування Мілі

Уродженець Білорусі провів за збірну України 50 матчів, відзначившись вісьмома голами. Один із них Мілевський забив Канаді у товариському матчі 2011 року.

Артем висловив своє обурення провальною грою національної команди. Він вважає, що гравці збірної не думали про матч, а були вже в роздумах про відпустку.

Взагалі не розумію, навіщо було летіти до Канади, якщо програвати там до 31-ї хвилини 0:3. Не розумію такого ставлення гравців до збірної. Ясно, що футболісти втомилися після сезону. У когось щось болить, у когось путівка на Мальдіви горить, але будьте ласкаві відіграти на морально-вольових за збірну. Судячи з учорашнього матчу, нашим гравцям точно не до збірної. Хоча Ребров після матчу сказав, що грали непогано. Він тренер, йому видніше. Значить, 2:4 від канадців – це непогано,

– висловився Мілевський.

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Нагадаємо, що другий матч на Canadian Shield збірна України проведе в ніч проти 11 червня. "Синьо-жовті" вперше зіграють проти команди з Океанії, а саме – Нової Зеландії.

Турнір в Торонто команда Сергія Реброва використовує в якості підготовки до кваліфікації на ЧС-2026. Вона пройде восени цього року, наша команда зіграє із Францією, Ісландією та Азербайджаном.