Бой против участника ЧМ-2026: какие шансы у сборной Украины в матче против мощной Канады

"Сине-желтые" примут участие в выставочном турнире в Торонто. Первым его матчем станет бой против команды-хозяйки, которая также будет принимать и чемпионат мира-2026.

В субботу, 7 июня, сборная Украины отыграет свой третий матч в 2025 году. Команда Сергея Реброва проведет спарринг против сборной Канады в Торонто, сообщает 24 Канал. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

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Турнир за океаном

Матч пройдет в рамках товарищеского турнира Canadian Shield и станет подготовкой для Украины накануне старта квалификации на ЧМ-2026. Там Украина попала в одну группу с Францией, Исландией и Азербайджаном.

В Канаде же Ребров сможет проверить ближайший резерв, ведь заявка сборной получилась неидеальной. Из-за травм на турнир не полетели Артем Довбик, Владислав Дубинчак и Александр Назаренко.

Также дополнительный отдых получили Виталий Миколенко и Андрей Ярмоленко, а Егор Ярмолюк, Владимир Бражко и Владислав Ванат поехали на молодежное Евро.

Канадцы же из основных игроков не досчитались Альфонсо Дэвиса, тогда как другие лидеры команды в заявке. Подопечные Джесси Марша целенаправленно готовятся к Мундиалю, ведь попали на него напрямую на правах хозяина.

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Прогноз Favbet

Благодаря статусу хозяина и почти основному составу именно Канада считается фаворитом отчетной встречи. Коэффициент на победу "кленовых" равен 2,23, тогда как Украины – 3,40. Ничья же оценивается в 3,80 согласно Favbet.

При этом эксперты не ожидают высокой результативности в спарринге. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 2,03, тогда как на ТМ2,5 – 1,96. Вероятность того, что забьют обе сборные, равна 1,79.

Украина и Канада имеют лишь один очный матч в истории. Это был спарринг 2010 года, который состоялся в Киеве и завершился вничью 2:2. Гости забили дважды до перерыва, но "сине-желтым" удалось восстановить паритет во втором тайме.