Карпаты определились с новым главным тренером: в СМИ раскрыли имя специалиста

Карпаты нестабильно выступают в текущем сезоне чемпионата Украины. На этом фоне во львовском клубе могут произойти определенные изменения в тренерском штабе.

В частности, "львы" рассматривают замену Владиславу Лупашко. Инсайдер Игорь Бурбас в своем телеграм-канале рассказал, кто может стать новым главным тренером Карпат, сообщает 24 канал.

Кто может возглавить Карпаты вместо Лупашко?

По информации инсайдера, главным кандидатом на тренерский мостик Карпат является 45-летний испанский специалист – Фран Фернандес.

Его последним местом работы был клуб Мурсия, который он покинул еще в летнее межсезонье. До этого Фернандес работал в Алькорконе и Тенерифе,

– написал Бурбас.

Также известно, что Фернандес имел опыт работы еще в одном испанском клубе. Он работал ассистентом главного тренера в Альмерии.

Как пишет Sport.ua, в переговорах с испанским специалистом участвовали Роман Зозуля и Евгений Коноплянка, которые сейчас занимаются агентской деятельностью. Их пригласил генеральный директор Карпат Андрей Русол.

Каково положение Карпат в чемпионате Украины?