Федерация биатлона опубликовала карту Украины без Крыма и объяснила причину скандальной ошибки

Биатлонный сезон набирает свой ход. Уже завершен первый этап Кубка мира в Эстерсунде, тогда как в начале второго возник скандал из-за сборной Украины.

В неприятную историю попала Федерация биатлона Украины. На своих страницах в соцсетях организация опубликовала результаты мужского спринта на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм ФБУ.

По теме Где смотреть онлайн Кубок мира по биатлону в Украине

В какой скандал попала ФБУ?

Коллаж содержал карту Европы, которая имела неправильное изображение. На фото присутствовала и Украина, но ее территория была изображена без полуострова Крым, который является временно оккупированным Россией.



Фото коллажа ФБУ без украинского Крыма / фото скриншот

Болельщики сразу заметили ошибку от ФБУ и подняли шум по этому поводу. К счастью, организация оперативно вышла на контакт и извинилась за неудачный коллаж.

К сожалению, ошибка возникла из-за невнимательности и ограниченного штата пресс-службы. Коллаж был оформлен в редакторе Canva, который автоматически дает графику по месту нахождения. Поэтому такой неприятный момент и произошел. Мы не имеем людей, которые могут делать проверку. У нас маленький офис федерации, один человек выполняет 150 дел. Но это меганеприятная ситуация. Я признаю эту ошибку,

– сообщает председатель ФБУ Иван Крулько.

К слову, издание Чемпіон отмечает, что страницы федерации в соцсетях ведет Анастасия Гусарева. Неприятным моментом в ее биографии является работа на пророссийских каналах "НАШ" и NewsOne до 2022 года.

При этом ФБУ решила удалить коллаж из соцсетей и дописала, что "Крым – это Украина". Организация обратилась с запросом в сервис редактора Canva для исправления ошибки.

Как Украина выступает в биатлоне в этом сезоне?