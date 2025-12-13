В неприятную историю попала Федерация биатлона Украины. На своих страницах в соцсетях организация опубликовала результаты мужского спринта на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм ФБУ.
По теме Где смотреть онлайн Кубок мира по биатлону в Украине
В какой скандал попала ФБУ?
Коллаж содержал карту Европы, которая имела неправильное изображение. На фото присутствовала и Украина, но ее территория была изображена без полуострова Крым, который является временно оккупированным Россией.
Фото коллажа ФБУ без украинского Крыма / фото скриншот
Болельщики сразу заметили ошибку от ФБУ и подняли шум по этому поводу. К счастью, организация оперативно вышла на контакт и извинилась за неудачный коллаж.
К сожалению, ошибка возникла из-за невнимательности и ограниченного штата пресс-службы. Коллаж был оформлен в редакторе Canva, который автоматически дает графику по месту нахождения. Поэтому такой неприятный момент и произошел. Мы не имеем людей, которые могут делать проверку. У нас маленький офис федерации, один человек выполняет 150 дел. Но это меганеприятная ситуация. Я признаю эту ошибку,
– сообщает председатель ФБУ Иван Крулько.
К слову, издание Чемпіон отмечает, что страницы федерации в соцсетях ведет Анастасия Гусарева. Неприятным моментом в ее биографии является работа на пророссийских каналах "НАШ" и NewsOne до 2022 года.
При этом ФБУ решила удалить коллаж из соцсетей и дописала, что "Крым – это Украина". Организация обратилась с запросом в сервис редактора Canva для исправления ошибки.
Как Украина выступает в биатлоне в этом сезоне?
- Первый этап Кубка мира проходил в начале декабря в шведском Эстерсунде. Украинцы участвовали в десяти различных гонках.
- Наиболее успешным была мужская эстафета. Наши земляки заняли в ней 9 место.
- Сейчас же продолжается второй этап КС, который проходит в австрийском Хохфильцене. В мужском спринте Виталий Мандзин занял 30 место, тогда как в гонке преследования он был 26-ым.
- В свою очередь среди женщин удачно прошла эстафета. В ней Кристина Дмитренко, Дарья Чалык и сестры Меркушины заняли десятое место.