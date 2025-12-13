У неприємну історію потрапила Федерація біатлону України. На своїх сторінках у соцмережах організація опублікувала результати чоловічого спринту на другому етапі Кубка світу в Гохфільцені, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм ФБУ.

В який скандал потрапила ФБУ?

Колаж містив мапу Європи, яка мала неправильне зображення. На фото була присутня і Україна, але її територія була зображена без півострова Крим, який є тимчасово окупованим Росією.



Фото колажу ФБУ без українського Криму / фото скріншот

Вболівальники одразу помітили помилку від ФБУ та здійняли галас щодо цього. На щастя, організація оперативно вийшла на контакт та вибачилась за невдалий колаж.

На жаль, помилка виникла через неуважність та обмежений штат пресслужби. Колаж був оформлений в редакторі Canva, який автоматично дає графіку по місцю знаходження. Тому такий неприємний момент і стався. Ми не маємо людей, які можуть робити перевірку. У нас маленький офіс федерації, одна людина виконує 150 справ. Але це меганеприємна ситуація. Я визнаю цю помилку,

– повідомляє голова ФБУ Іван Крулько.

До слова, видання Чемпіон зазначає, що сторінки федерації у соцмережах веде Анастасія Гусарєва. Неприємним моментом в її біографії є робота на проросійських каналах "НАШ" та NewsOne до 2022 року.

При цьому ФБУ вирішила видалити колаж з соцмереж та дописала, що "Крим – це Україна". Організація звернулась із запитом у сервіс редактора Canva для виправлення помилки.

