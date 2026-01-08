Легенда Ливерпуля при смерти: врачи диагностировали рак у двукратного обладателя Золотого мяча

Известный английский футболист Кевин Киган попал в неприятную ситуацию. Ливерпуль рассказал о тяжелом состоянии здоровья у бывшего нападающего.

Как стало известно, Киган столкнулся с онкологической болезнью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Ливерпуля.

Что случилось с Киганом?

Врачи диагностировали 74-летнему Кевину рак. В начале года англичанина госпитализировали для дальнейшей оценки текущих абдоминальных симптомов заболевания.

Бывший футболист поблагодарил медиков за своевременное выявление рака и уже начал лечение. Семья Кигана попросила приватности и не планирует в ближайшее время предоставлять комментарии о состоянии здоровья англичанина.

Отметим, что Кевин является одним из лучших нападающих в истории Англии. Футболист поиграл за Сканторп, Ливерпуль, Гамбург, Саутгемптон, Ньюкасл и Блэктаун Сити.

Фанаты называли Кигана "могучим мышонком". Футболист имел небольшой рост (170 сантиметров) и отличался своей энергичностью, скоростью и гибкостью.

Какие главные достижения Кигана?