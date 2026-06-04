Полномасштабная война продолжает уносить жизни и разрушать судьбы украинцев. На этот раз трагедия коснулась одного из лучших отечественных фигуристов, чей родной дом в Херсоне был уничтожен в результате российского удара, передает 24 Канал.

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Что известно об атаке на дом Марсака?

Украинский фигурист Кирилл Марсак на своей странице в инстаграме сообщил об очередной трагедии, вызванной российской агрессией. Дом спортсмена в Херсоне был почти полностью разрушен в результате вражеского обстрела.

Самым страшным следствием атаки стала гибель бабушки его девушки. По словам спортсмена, женщина оказалась в ловушке и сгорела заживо во время пожара, который возник после попадания. На фоне этой трагедии Кирилл Марсака вспомнил о возвращении россиян в международный спорт.

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И снова идут разговоры о том, чтобы позволить российским представителям участвовать в международных соревнованиях. Это так цинично со стороны тех, кто так настойчиво требует вернуть российских фигуристов. Единственное, что они, б***ь, могут представлять – боль, разрушения и смерть,

– добавил участник Олимпиады-2026.

Для семьи Марсака это не первая болезненная потеря. Ранее российские обстрелы уже повреждали его дом, а также уничтожили ледовую арену в Херсоне, где будущий спортсмен делал свои первые шаги в фигурном катании.

Война не впервые бьет по спортсмену

Марсак неоднократно рассказывал о том, как война изменила его жизнь. Часть его семьи остается в Херсоне, а отец защищает Украину в рядах ВСУ. Сам спортсмен вынужден тренироваться вдали от родного города и выступать на международных турнирах на фоне постоянных новостей об обстрелах дома.

Несмотря на все трудности, фигурист продолжает представлять Украину на самом высоком уровне и регулярно подчеркивает преступления России против мирного населения.

Кто такой Кирилл Марсак?

Кирилл Марсак – один из сильнейших украинских фигуристов современности. Он является трехкратным чемпионом Украины, участником чемпионатов мира и Европы, а также получил для нашего государства единственную лицензию в мужском одиночном катании на зимнюю Олимпиаду-2026.

Кроме того, Марсак стал первым украинцем в XXI веке, который успешно выполнил четверной лутц на международных соревнованиях.