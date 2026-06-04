Повномасштабна війна продовжує забирати життя та руйнувати долі українців. Цього разу трагедія торкнулася одного з найкращих вітчизняних фігуристів, чий рідний дім у Херсоні був знищений внаслідок російського удару, передає 24 Канал.

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Що відомо про атаку на будинок Марсака?

Український фігурист Кирило Марсак на своїй сторінці в інстаграмі повідомив про чергову трагедію, спричинену російською агресією. Будинок спортсмена в Херсоні був майже повністю зруйнований внаслідок ворожого обстрілу.

Найстрашнішим наслідком атаки стала загибель бабусі його дівчини. За словами спортсмена, жінка опинилася у пастці та згоріла живцем під час пожежі, яка виникла після влучання. На фоні цієї трагедії Кирило Марсака згадав про повернення росіян у міжнародний спорт.

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І знову йдуть розмови про те, щоб дозволити російським представникам брати участь у міжнародних змаганнях. Це так цинічно з боку тих, хто так наполегливо вимагає повернути російських фігуристів. Єдине, що вони, б***ь, можуть представляти – біль, руйнування та смерть,

– додав учасник Олімпіади-2026.

Для родини Марсака це не перша болюча втрата. Раніше російські обстріли вже пошкоджували його будинок, а також знищили льодову арену в Херсоні, де майбутній спортсмен робив свої перші кроки у фігурному катанні.

Війна не вперше б'є по спортсмену

Марсак неодноразово розповідав про те, як війна змінила його життя. Частина його родини залишається у Херсоні, а батько захищає Україну в лавах ЗСУ. Сам спортсмен змушений тренуватися далеко від рідного міста та виступати на міжнародних турнірах на тлі постійних новин про обстріли домівки.

Попри всі труднощі, фігурист продовжує представляти Україну на найвищому рівні та регулярно наголошує на злочинах Росії проти мирного населення.

Хто такий Кирило Марсак?

Кирило Марсак – один із найсильніших українських фігуристів сучасності. Він є триразовим чемпіоном України, учасником чемпіонатів світу та Європи, а також здобув для нашої держави єдину ліцензію у чоловічому одиночному катанні на зимову Олімпіаду-2026.

Крім того, Марсак став першим українцем у XXI столітті, який успішно виконав четверний лутц на міжнародних змаганнях.