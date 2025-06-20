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Sport News 24 Другие виды спорта Поздравлял Путина с днем рождения: что публиковал спортивный журналист, которого задержала СБУ
20 июня, 23:32
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Поздравлял Путина с днем рождения: что публиковал спортивный журналист, которого задержала СБУ

Сергей Шаховец
Основні тези
  • СБУ задержала пророссийских интернет-агитаторов, среди которых спортивный журналист Кирилл Стадниченко, который публиковал пророссийские сообщения в соцсетях.
  • Стадниченко грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества, а Ассоциация спортивных журналистов исключила его из своего состава.

Служба безопасности Украины сообщила о задержании нескольких пророссийских интернет-агитаторов. Среди коллаборационистов оказался спортивный журналист Кирилл Стадниченко.

Кирилл Стадниченко работал в журналистике с 1992 года. Он был автором материалов на спортивную тематику на нескольких сайтах, пишет 24 Канал.

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Пророссийские сообщения Стадниченко

Наряду с основной работой Стадниченко активно делал публикации в социальных сетях. Журналист призывал бомбить украинские города и захватить Киев.

В российской сети Вконтакте Стадниченко публично поздравлял российского диктатора Владимира Путина с днем рождения, радовался годовщине захвата Крыма.

На своей странице в фейсбуке он тоже публиковал ностальгические сообщения о Советской империи: поздравлял подписчиков с днем пионерии, поздравлял с рождением Владимира Ленина, делал сообщения, в которых осуждал Майдан и много других пророссийских нарративов.

Пророссийские сообщения Стадниченко / скриншоты из социальных сетей

Отметим, что сейчас Кирилл Стадниченко вместе с другими злоумышленниками находится под стражей. Ему грозит лишение свободы до 8 лет с конфискацией имущества.

Ассоциация спортивных журналистов уже отреагировала на действия предателя и исключила его из своего состава.