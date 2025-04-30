Экс-содноклубник Шевченко, сыгравший в матче в поддержку Украины, собрался в Москву
- Клод Макелеле, бывший игрок сборной Франции, принял приглашение сыграть в гала-матче ЦСКА в Москве, посвященном 20-летию победы в Кубке УЕФА.
- Матч состоится 18 мая, и в нем также примут участие другие известные игроки, такие как Андерсон Полга, Марио Йепес и Жереми Нжитап.
- В 2023 году Макелеле играл в благотворительном матче в поддержку Украины на "Стэмфорд Бридж" вместе с Андреем Шевченко.
Россия активно привлекает для своих пропагандистских акций футбольных пенсионеров, используя их громкие имена. Очередным "голубем мира" стал легендарный игрок сборной Франции Клод Макелеле.
Футбольный клуб ЦСКА Москва, который ассоциируется с российской захватнической армией, в мае проведет гала-матч в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА. Приглашение сыграть в этом поединке получил экс-игрок сборной Франции, Челси и Реала Клод Макелеле, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Легенда сборной Франции сыграет в России
"Сборная европейских легенд" будет собрана из представителей клубов, с которыми "кони" сыграли в еврокубковом сезоне-2004/05.
Кроме Макелеле, свое участие в матче подтвердили бразилец Андерсон Полга, экс-защитник Милана и ПСЖ Марио Епес из Колумбии, камерунец Жереми Нжитап, который играл за Челси и Реал. Матч планируют провести 18 мая в Москве.
Отметим, что Клод Макелеле во время игровой карьеры защищал цвета французских клубов Брест, Нант, Марсель, ПСЖ. В Испании полузащитник играл за Сельту и мадридский Реал. В период с 2003 по 2008 выступал за лондонский Челси, где его партнером по команде был украинец Андрей Шевченко. В составе сборной Франции становился вице-чемпионом мира.
Летом 2023 года Макелеле откликнулся на предложение сыграть в благотворительном матче в поддержку Украины, который состоялся на "Стэмфорд Бридж". Тогда француз был в команде Шевченко.
Напомним, что недавно окончательно опорочил свою репутацию легенда Ромы Франческо Тотти. "Император" посетил Москву по приглашению российских букмекеров.