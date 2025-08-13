Впервые за 20 лет Украина не будет представлена в основном раунде ЛЧ
- В сезоне-2025/2026 ни один украинский клуб не будет играть в основном раунде Лиги чемпионов.
- Последний раз такое было 20 лет назад, когда квалификацию не преодолели Динамо и Шахтер.
В сезоне-2025/2026 ни один украинский футбольный клуб не имел гарантированного места в основной сетке Лиги чемпионов. Это произошло впервые за 17 лет из-за стремительного падения в рейтинге УЕФА.
Наша страна имела лишь одного представителя в квалификации. Им было киевское Динамо, которое начинало свой путь со второго отборочного раунда, сообщает 24 Канал.
Читайте также Украинские футболисты, которые играли во Франции до трансфера Забарного в ПСЖ
Когда украинские клубы не играли в основной сетке ЛЧ?
"Бело-синие" прошли один раунд, одолев мальтийский Хамрун Спартанс. Однако уже в третьем квалификационном раунде вылетели от кипрского Пафоса, проиграв по сумме двух матчей со счетом 0:3.
Таким образом впервые с сезона-2005/2006 Украина не будет иметь ни одного представителя в основном этапе Лиги чемпионов. Тогда в квалификации участвовали Динамо и Шахтер, которые не смогли переиграть швейцарский Тун и итальянский Интер соответственно.
С тех пор киевляне 9 раз играли в самом престижном европейском турнире, а "горняки" – 17. К сожалению, эта серия прервалась в кампании-2025/2026.
Справка. Вылетев из Лиги чемпионов, Динамо оказалось в Лиге Европы, где сыграет в раунде плей-офф квалификации. Соперником "бело-синих" будет победитель пары Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив.
Отметим, что сейчас Украина имеет трех представителей в еврокубках сезона-2025/2026. В третьем раунде квалификации Лиги Европы Шахтер сыграет с Панатинаикосом, а Полесье на этой же стадии Лиги конференций будет противостоять венгерскому Пакшу.
"Горняки" в первом поединке расписали ничью 0:0, а "волки" выиграли со счетом 3:0. Оба ответных матча состоятся 14 августа.
Напомним, что после поражения Пафосу Александр Шовковский прокомментировал вылет Динамо из Лиги чемпионов. Он назвал причину неудачного выступления "бело-синих".