Довбик опроверг слухи о затягивании своего восстановления от травмы

В последнее время Артем Довбик занимался по индивидуальной программе. Украинец испытывал определенные проблемы из-за мышечной усталости.

Ранее итальянские СМИ предположили, что из-за задержки в восстановлении украинец рискует начать сезон на скамейке запасных. Однако сам Довбик опроверг эту информацию, пишет 24 Канал со ссылкой на “Трибуну”.

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Когда Довбик вернется к тренировкам?

Артем опроверг слухи о проблемах с восстановлением после травмы и заверил, что уже в ближайшее время вернется к полноценным тренировкам.

Во вторник тренируюсь со всеми,

– сказал Артем Довбик.

Справка. В сезоне-2024/2025 украинец сыграл 45 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что Довбыка планирует подписать один из европейских грандовевропейских грандов. В трансфере украинца лично заинтересован главный тренер команды.