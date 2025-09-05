Возможная травма спины Усика вызвала немало споров в боксерском сообществе. Однако глава WBO поставил точку относительно возможных санкций к Александру.

В июле Александр Усик одержал очередную громкую победу на ринге. Украинский боксер нокаутировал Даниэля Дюбуа в 5-м раунде и теперь должен провести защиту одного из своих поясов, сообщает 24 Канал со ссылкой на World Boxing News.

Лишат ли Усика титула?

Победа над британцем сделала Усика абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Следующим поединком Александра должна быть обязательная защита пояса WBO.

Организация предоставила украинцу отсрочку на этот бой, ведь Усик предоставил справку о травме спины. Как сообщил президент WBO Густаво Оливери, до конца года организация не будет торопить Александра по согласованию нового боя.

Усика точно не лишат титула как минимум в 2025 году. Таким образом, все идет к тому, что свой следующий бой украинский чемпион проведет уже в 2026 году.

