5 сентября, 13:19
WBO вынесла вердикт Усику: лишат ли украинца статуса абсолютного чемпиона

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • Усик получил отсрочку на защиту титула WBO из-за травмы спины.
  • Украинца не лишат титула по крайней мере до конца 2025 года.
  • Обязательным претендентом на бой с Усиком стал Джозеф Паркер.

Возможная травма спины Усика вызвала немало споров в боксерском сообществе. Однако глава WBO поставил точку относительно возможных санкций к Александру.

В июле Александр Усик одержал очередную громкую победу на ринге. Украинский боксер нокаутировал Даниэля Дюбуа в 5-м раунде и теперь должен провести защиту одного из своих поясов, сообщает 24 Канал со ссылкой на World Boxing News.

Лишат ли Усика титула?

Победа над британцем сделала Усика абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Следующим поединком Александра должна быть обязательная защита пояса WBO.

Организация предоставила украинцу отсрочку на этот бой, ведь Усик предоставил справку о травме спины. Как сообщил президент WBO Густаво Оливери, до конца года организация не будет торопить Александра по согласованию нового боя.

Усика точно не лишат титула как минимум в 2025 году. Таким образом, все идет к тому, что свой следующий бой украинский чемпион проведет уже в 2026 году.

Что известно о предстоящем бое Усика:

  • После победы над Дюбуа WBO санкционировала защиту титула для Александра.
  • Обязательным претендентом стал новозеландский боксер Джозеф Паркер.
  • Этот статус спортсмен получил благодаря победе над Чжаном Чжилеем в прошлом году.
  • Команда Паркера поставила под сомнение травму Усика после его зажигательных танцев на благотворительной вечеринке в Украине.
  • В итоге WBO попросила Усика предоставить обновленную справку о состоянии здоровья.
  • За свою профессиональную карьеру Александр не потерпел ни одного поражения, выиграв все 24 боя.
  • Усик стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе после Леннокса Льюиса.