Не Усик, и не Тайсон: Кличко назвал самого выдающегося боксера в истории
- Владимир Кличко назвал Мохаммеда Али величайшим боксером всех времен.
- Слухи о возвращении Кличко в бокс существуют, но пока без подтверждения.
Украинский боксер Владимир Кличко поделился, кого считает самым выдающимся бойцом в истории бокса. Он назвал имя, которое не вызвало никаких сомнений.
В ответ на вопрос журналистов платформы Владимир Кличко назвал фигуру, которая не только получала титулы, но и повлияла на целое поколение. Именно ее он считает безоговорочным символом величия в ринге, пишет 24 Канал со ссылкой на DAZN Boxing.
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Кого выбрал Кличко
Украинец выбрал легендарного боксера Мохаммеда Али.
Кто самый выдающийся боксер всех времен? Мохаммед Али, однозначно,
– сказал Владимир Кличко.
Интересно. В сети неоднократно появлялись слухи о возможном возвращении Кличко в бокс. Он сам также выражал готовность вернуться на профессиональный ринг. Ожидалось, что он проведет реванш с Тайсоном Фьюри, однако тот решил завершить карьеру.
Напомним, что недавно Александр Усик поставил себя ниже владимира Кличко. Усика сказал, что Кличко лучше него.