Суд избрал меру пресечения для футболиста, избившего военного ТЦК: арестовали ли Колесника
- Даниилу Колеснику избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.
- Бывший футболист Колоса попал в скандальный инцидент с военнослужащим ТЦК.
В украинском футболе произошел громкий скандал с футболистом клуба УПЛ. В неприятную историю попал игрок Колоса Даниил Колесник.
Игрок стал известен из-за публичного конфликта с ТЦК. Теперь футболисту грозит тюрьма из-за нападения на военнослужащего, сообщает адвокатское объединение "Barristers".
По теме "Это по-мужски": экс-звезда Динамо Милевский оправдал игрока, избившего военнослужащего ТЦК
Арестовали ли Колесника?
Колесник опубликовал видео, на котором он кулаком бьет в лицо военного и ругается на него на русском языке. Позже игрок выдали это видео, но оно уже распространилось в интернете.
В итоге полиция Киевской области задержала Даниила, а против него открыто досудебное расследование. Адвокатское объединение "Barristers", которое защищает интересы футболиста, рассказало детали этого дела.
По результатам судебного разбирательства в отношении нашего клиента Даниила Колесника судом избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Наш клиент с уважением относится к решению суда и подтверждает намерение действовать исключительно в рамках определенных законом процедур. Даниил отмечает, что его позиция остается неизменной. Он глубоко уважает Вооруженные Силы Украины и всех, кто защищает государство,
– говорится в заявлении.
По заявлению адвокатского объединения, Колесник "объективно" воспринял ситуацию как такую, что создавала реальную угрозу его жизни и здоровью, а также безопасности его знакомого. "Barristers" уверяют, что Даниил действовал с целью самозащиты.
Футболист готов к открытому сотрудничеству со следствием и уже обратился с заявлением о причинении ему телесных повреждений. Ранее была информация, что Колеснику грозит до пяти лет тюрьмы.
Что известно о Данииле Колеснике?
- Футболист не сыграл ни одного матча за основную команду Колоса. Форвард выступал за ВПК-Агро, Минай, Дружбу из Мировки и Левый Берег. Ранее Колесник стал известным из-за драки с россиянами в Турции.
- Даниил выложил у себя в соцсети видео, на котором он применил силу к военнослужащему ТЦК. Как стало известно из видео, футболист "встал на защиту соседа", которого хотели мобилизовать.
- Колесник утверждал, что его знакомый является отцом троих детей. Действия нападающего Колоса поддержали экс-игроки Динамо Александр Алиев и Артем Милевский.
- Киевский ТЦК и СП прокомментировал у себя в фейсбук скандал с футболистом Колоса и призвал его самого подписать контракт с ВСУ, Сам Даниил не подпадает под мобилизацию, ведь ему 24 года.