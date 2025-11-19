Накануне эта тема снова вернулась в информационное пространство после интервью фронтмена Сергея Василюка, в котором тот рассказал, что это произошло, в частности, из-за негативного отношения коллектива к боксеру, который занял мягкую позицию относительно войны после аннексии Крыма. Подробнее об этой истории рассказал автор песни Кирилл Момот, информирует 24 Канал со ссылкой на Чемпион.

Что известно о конфликте между Усиком и "Тенью солнца"?

Он заявил, что слова песни написал его отец в 2003 году, а сам является автором музыки. Сначала ее исполняла группа "Второе дыхание", но она распалась и эту композицию добавили в репертуар "Тени солнца", которая вошла в альбом "Полум'яна Рута".

Песня начала набирать большую популярность после того, как под нее начал выходить на свои бои Александр Усик. Она звучала, в частности, перед его дебютом на профи-ринге против мексиканца Фелипе Ромеро, которого украинец победил техническим нокаутом.

В своем пятом профессиональном поединке, который состоялся на "Арене Львов" в октябре 2014 года, Усик одолел Даниэля Брувера, а группа "Тень солнца" исполняла песню "Козаки" во время выхода бойца на ринг.

Выход Усика на бой под исполнение группы "Тінь сонця": смотрите видео

Почему Усик и "Тень солнца" поссорились?

По словам Кирилла Момота, он уже не помнит всех деталей истории. Однако на определенном этапе они связывались с боксером, чтобы обсудить с ним вопрос роялти, но со стороны Усика получили "непонимание и тотальный игнор".

В дальнейшем было принято решение запретить Усику использование этой песни. Мы сделали письменный запрет. А уже когда Александр в медиа позволил высказаться в нашу сторону не очень лестно, было решено подать судебный иск на компенсацию авторских вознаграждений и морального ущерба,

– вспомнил Кирилл.

Однако они не смогли подтвердить действительное место его регистрации или проживания по указанному в иске адресу. Как ему объяснили, это и стало преградой в дальнейшем рассмотрении судебного дела.

По словам автора песни, представители команды Усика связывались с ним после получения письменного запрета. Он порекомендовал им выйти на связь со своим адвокатом, но этого так и не произошло.

"Сумма иска была калькирована согласно статьям законов Украины, которые Усик в этом случае нарушил. И, думаю, при адекватном диалоге мы бы пришли с боксером к общему знаменателю", – заявил Момот.

Однако совсем другую интерпретацию истории изложил член тогдашней команды Усика, пожелавший остаться анонимным. Он вспомнил, что Александр где-то нашел эту песню и она ему понравилась. Боксер якобы связывался в соцсетях с кем-то из группы и согласовывал свой выход на ринг под "Козаки".

А что такое роялти, Усик в 2013 году точно не слышал. Песня начала стремительно набирать популярность. А потом, скорей всего, авторов песни кто-то "раззадорил". Мол, Усик – известный человек, выходит под вашу песню, чего вы с него деньги не получаете? По моему мнению, ребята на этом фоне немного "поплыли". Относительно судебного иска, то мы о нем даже не слышали,

– сказал представитель команды боксера.

Он добавил, что была встреча с музыкантами в Киеве. Им сказали: "Какой суд? Вы же сами играли эту песню на Арене Львов перед боем Усика. Вам же в суде никто не поверит". На этом все и остановилось.

Поэтому на свой первый чемпионский бой действующий король хевивейта выходил уже под композицию Кузьмы Скрябина "Сам собі країна" в исполнении Александра Пономарева. Команда боксера заранее согласовала все с женой и мамой Андрея Кузьменка и они дали разрешение на использование песни.

А уже с 2017 года Усик начал выходить на свои бои под песню "Братья". Она была написана специально для боксера Василием Жаданом.

Выход Усика под песню "Браття": смотрите видео

