Напередодні ця тема знову повернулася в інформаційний простір після інтерв'ю фронтмена Сергія Василюка, у якому той розповів, що це сталося, зокрема, через негативне ставлення колективу до боксера, який зайняв м'яку позицію щодо війни після анексії Криму. Детальніше про цю історію розповів автор пісні Кирило Момот, інформує 24 Канал із посиланням на Чемпіон.

Що відомо про конфлікт між Усиком і "Тінню сонця"?

Він заявив, що слова пісні написав його батько у 2003 році, а сам є автором музики. Спочатку її виконував гурт "Другий подих", але він розпався й цю композицію додали до репертуару "Тіні сонця", яка увійшла до альбому "Полум'яна Рута".

Пісня почала набирати великої популярності після того, як під неї почав виходити на свої бої Олександр Усик. Вона звучала, зокрема, перед його дебютом на профі-рингу проти мексиканця Феліпе Ромеро, якого українець переміг технічним нокаутом.

У своєму п'ятому професійному поєдинку, який відбувся на "Арені Львів" у жовтні 2014 року, Усик здолав Даніеля Брувера, а гурт "Тінь сонця" виконував пісню "Козаки" під час виходу бійця на ринг.

Чому Усик і "Тінь сонця" посварилися?

За словами Кирила Момота, він уже не пам'ятає всіх деталей історії. Проте на певному етапі вони зв'язувалися з боксером, щоб обговорити з ним питання роялті, але з боку Усика отримали "нерозуміння й тотальний ігнор".

Надалі було прийнято рішення заборонити Усику використання цієї пісні. Ми зробили письмову заборону. А вже коли Олександр в медіа дозволив висловитися в наш бік не дуже влесливо, було вирішено подати судовий позов на компенсацію авторських винагород і морального збитку,

– згадав Кирило.

Проте вони не змогли підтвердити дійсне місце його реєстрації або проживання за вказаною в позові адресою. Як йому пояснили, це й стало перепоною в подальшому розгляду судової справи.

За словами автора пісні, представники команди Усика зв'язувалися з ним після отримання письмової заборони. Він порекомендував їм вийти на зв'язок зі своїм адвокатом, але цього так і не сталося.

"Сума позову була калькульована згідно зі статтями законів України, які Усик в цьому випадку порушив. І, думаю, при адекватному діалогу ми б прийшли з боксером до спільного знаменника", – заявив Момот.

Проте зовсім іншу інтерпретацію історії виклав член тодішньої команди Усика, який побажав залишитися анонімним. Він згадав, що Олександр десь знайшов цю пісню й вона йому сподобалася. Боксер начебто зв'язувався в соцмережах з кимось з гурту й узгоджував свій вихід на ринг під "Козаки".

А що таке роялті, Усик у 2013 році точно не чув. Пісня почала стрімко набирати популярності. А потім, скоріше за все, авторів пісні хтось "розпалив". Мовляв, Усик – відома людина, виходить під вашу пісню, чого ви з нього гроші не отримуєте? На мою думку, хлопці на цьому тлі трохи "попливли". Щодо судового позову, то ми про нього навіть не чули,

– сказав представник команди боксера.

Він додав, що була зустріч з музикантами в Києві. Їм сказали: "Який суд? Ви ж самі грали цю пісню на Арені Львів перед боєм Усика. Вам же в суді ніхто не повірить". На цьому все й зупинилося.

Тому на свій перший чемпіонський бій чинний король хевівейту виходив вже під композицію Кузьми Скрябіна "Сам собі країна" у виконанні Олександра Пономарьова. Команда боксера заздалегідь узгодила все з дружиною та мамою Андрія Кузьменка й вони дали дозвіл на використання пісні.

А вже з 2017 року Усик почав виходити на свої бої під пісню "Браття". Її було написано спеціально для боксера Василем Жаданом.

