Вже довгий час Усик виходить в ринг під пісню "Браття" Василя Жадана. Проте раніше Олександр використовував інший трек і це переросло в неприємну історію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Blik.

Що не поділили Усик та "Тінь Сонця"?

Мова про пісню "Їхали козаки" від гурту "Тінь Сонця". Під неї боксер виходив на кілька своїх боїв, демонструючи при цьому образ козака.

Проте лідер групи Сергій Василюк розповів, що боксер не узгоджував її використання з ними. За його словами, Усик навіть вступав у перепалку з автором пісні.

Були і моменти суто бізнесові, скажімо так. Автор пісні Кирило Момот розраховував на певні грошові відрахування собі з боку Усика. Роялті, як автору. Усик зчепився через це з ним, але ця наша співпраця не була ніяк юридично підкріплена. Тобто він взяв нашу пісню без нашого на те дозволу. Ба більше, в одному з інтерв’ю він дозволив собі недоброзичливі та хамські вислови на нашу адресу,

– згадує Василюк.

Зараз же лідер гурту не висуває претензій боксеру, адже той популяризував пісню. Проте Сергій вважає, що і сам трек ідеально підходив для образу Олександра.

Тим не менш, гурт це влаштовувало, тому вони у фінансові питання не втручались. Загалом же Василюк пригадав своє знайомство з Усиком та назвав його дуже далекою від себе людиною через ідеологію.

Особисто я говорив з Усиком один раз у житті. Була розмова у 2014 році, коли ми відкривали його бій на "Арені-Львів". Після цього у нас була коротка розмова. Вже тоді було зрозуміло, що це не зовсім людина з нашого середовища. Не можна сказати, що Усик вибрив собі чуба, вдягнув козацьку одежину й має нам у всьому подобатися,

– каже Сергій.

Музикант дорікнув Усику м'якою позицію щодо війни після анексії Криму. На думку Василюка, Олександр занадто дружньо ставився до Росії, чим не співпадав ідеологічно із гуртом "Тінь Сонця".

